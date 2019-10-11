Чехия обыграла Англию в отборе Евро-2020

Сборная Чехии победила Англию в матче группового турнира чемпионата Европы-2020 (2:1). Голом в составе англичан отметился форвард Харри Кейн (с пенальти), у чехов отличились защитник Якуб Брабец и нападающий Зденек Ондрашек.

Сборная Англии с 12 очками занимает 1-е место в группе А, Чехия с таким же количеством баллов располагается на 2-й строчке.

В другом матче группы А Черногория и Болгария сыграли вничью (0:0). Черногорцы занимают последнее место, имея в активе 3 очка, болгары с таким же количеством баллов располагаются на предпоследней строчке.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа A

Чехия — Англия — 2:1 (1:1)

Голы: Кейн, 5 — с пенальти (0:1). Брабец, 9 (1:1). Ондрашек, 85 (2:1).

Чехия: Вацлик, Цоуфал, Челустка, Брабец, Боржил, Масопуст (Змргал, 90), Соучек, Крал, Дарида, Янкто (Копиц, 82), Шик (Ондрашек, 65).

Англия: Пикфорд, Триппьер, Кин, Магуайр, Роуз, Дж.Хендерсон, Райс (Абрахам, 88), Маунт (Баркли, 72), Стерлинг, Кейн, Санчо (Рэшфорд, 73).

Предупреждения: Янкто, 9. Роуз, 10. Стерлинг, 68. Дж.Хендерсон, 90+2.

Судья: Скомина (Словения).

11 октября. Прага. Стадион «Синобо».

Черногория — Болгария — 0:0

Черногория: Петкович, Савич (Косович, 39), Симич, Марушич, Секулич, Йовович (Янкович, 67), Вукчевич, Лагатор, Хакшабанович (Миркович, 82), Бечирай, Больевич.

Болгария: Илиев, Занев, Недялков, Димитров, Пашов, Попов (Костадинов, 63), Марселинью (Иса, 70), Малинов, Г.Иванов, Краев, Вандерсон (Карагарен, 77).

Предупреждения: Пашов, 20. Лагатор, 30. Малинов, 90. Янкович, 90+5.

Судья: Экберг (Швеция).

11 октября. Подгорица. Стадион «Градски».

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира