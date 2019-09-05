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Чарли Малгрю: «Если русские решат загружать мячи на Дзюбу, мы найдем этому противодействие»

17:28
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Защитник сборной Шотландии Чарли Малгрю признался, что готов к противостоянию с форвардом сборной России Артемом Дзюбой.

— Я уже играл против Дзюбы ранее, в 2012-м году, когда он еще выступал за «Спартак», — заявил Малгрю в интервью The Courier. — Артем — мощный высокий бомбардир и, думаю, сборной Шотландии потребуется применить против него персональную опеку. Я буду рад, если тренер доверит мне сыграть против него.

Как правило, многие высококлассные команды предпочитают играть через низ. Но если они решат загружать мячи на Дзюбу, мы найдем этому противодействие.

Матч с Шотландией пройдет 6 сентября на стадионе «Хэмпден Парк» (начало — в 21.45 по московскому времени).

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