«Целую тебя». Бекхэм поздравил Рамоса с рекордом по матчам за сборуню Испании

Бывший футболист «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм поздравил экс-одноклубника Серхио Рамоса с рекордом по количеству матчей за сборную Испании.

12 октября Рамос провел 168 встречу за испанскую команду. Защитник вышел на чистое первое место по этому показателю, обойдя вратаря «Порту» Икера Касильяса.

— Ты должен очень гордиться, — сказал Бекхэм на видео, которым поделился на своей странице в Instagram. — Это невероятно — обойти Икера. Я очень рад за тебя и твою семью. Поздравляю, мой друг, целую тебя.

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