Бывший тренер сборной Украины: «Почему бы не доказать, что мы сильнее Германии? Не нужно зацикливаться на России»

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич рассказал о перспективах национальной команды на чемпионате Европы-2020.

— Я думаю, что сейчас не нужно петь дифирамбы сборной, - цитирует Маркевича «Футбол 24». - Надо спокойно все проанализировать. У нас есть проблемы. У нас, в принципе, есть обойма из 13-14 футболистов. Очень важно, чтобы на Евро мы поехали полным составом. Чтобы не было так, как вчера в игре с Сербией, — у того травма, у другого травма... Поэтому нужно успокоиться с дифирамбами и спокойно готовиться к финальной части турнира.

— На Евро-2020 должны теоретические шансы пересечься с Россией. Уже сейчас стартовал информационный обмен ударами. Вы представляете себе, что может быть, если этот матч станет реальностью?

— Пока не представляю. Давайте дождемся жеребьевки и посмотрим, кто нам выпадет, на кого выходим. Сейчас главное — спокойно готовиться. Дай Бог, чтобы все были здоровы и полным составом поехали на Евро.

Хотел бы я, чтобы Украина доказала свое превосходство над Россией в личном матче? Честно говоря, даже об этом не думаю. Почему бы не доказать, что мы сильнее, скажем, сборной Германии? Не нужно зацикливаться на России, — сказал Маркевич.