Быстров высказался о ситуации с оскорблениями Дзюбы в Сан-Марино

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался по поводу оскорбления форварда Артема Дзюбы в матче отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино (0:5).

— Это были фанаты, отдельные болельщики, конкретно «Спартака», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ». — Это однозначно. Это политический момент — они себя показывают, чтобы их помнили. Мы сейчас вот о них говорим.

Если сверху будет команда «фас», тогда их накажут. Дзюба не подошел к болельщикам после матча? Когда тебя посылают на три буквы, не пойдешь же им аплодировать.

Экс-капитан сборной Андрей Аршавин в то же время предположил, что фанатам стоило не проявлять негатив на игре национальной команды: «Могли бы до 1 декабря потерпеть (до матча «Зенит» — «Спартак»)».

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