"Было очень весело". Киммих о разгроме Эстонии со счетом 8:0

Полузащитник "Баварии" и сборной Германии Джошуа Киммих прокомментировал разгромную победу над национальной командой Эстонии (8:0) в матче отборочного турнира к Евро-2020.

– Было очень весело, – цитирует Киммиха Kicker. – Очевидно, что соперник был не лучшего уровня. Мы проделали отличную работу, особенно в первом тайме. Все веселились, кроме соперника. Видно, что у нас квалифицированная команда. Неважно, кто выходит со скамейки запасных.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира