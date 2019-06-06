Бутсы Хомича, кепка и "Золотой мяч" Яшина. Как оформлен стенд Евро-2020 на ПМЭФ

6 июня в Санкт-Петербурге стартовал традиционный Международный Экономический Форум. Один из стендов посвящен чемпионату Европы-2020, ряд матчей которого пройдет на петербургской "Газпром-Арене".

На стенде представлено несколько знаковых предметов, связанных с футбольной историей нашей страны: бутсы Алексея Хомича, вратаря и наставника Льва Яшина, легендарная кепка и "Золотой мяч" его подопечного, которым Яшин был награжден в 1963 году (первый и пока что единственный голкипер в мире, получивший этот приз), футболка сборной СССР образца мельбурнской Олимпиады и два комплекта золотых медалей – ОИ-1956 и ОИ-1988.

И, конечно же, главная награда чемпионатов Европы – Кубок Анри Делоне, на котором выгравированы названия всех стран-победительниц этого турнира. Напомним, первым обладателем трофея в 1960 году стала сборная Советского Союза. (Егор Бычков)