Боята играл часть второго тайма в майке Батшуайи

Защитник сборной Бельгии Дедрик Боята вышел на второй тайм матча отбора Евро-2020 против России не в своей форме. Он надел майку нападающего Миши Батшуайи.

Через какое-то время персонал передал ему майку под нужным номером и с правильной фамилией на спине.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира