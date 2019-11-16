Боята играл часть второго тайма в майке Батшуайи
21:17
Защитник сборной Бельгии Дедрик Боята вышел на второй тайм матча отбора Евро-2020 против России не в своей форме. Он надел майку нападающего Миши Батшуайи.
Через какое-то время персонал передал ему майку под нужным номером и с правильной фамилией на спине.
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