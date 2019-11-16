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Боята играл часть второго тайма в майке Батшуайи

21:17
Дедрик Боята. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дедрик Боята. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник сборной Бельгии Дедрик Боята вышел на второй тайм матча отбора Евро-2020 против России не в своей форме. Он надел майку нападающего Миши Батшуайи.

Через какое-то время персонал передал ему майку под нужным номером и с правильной фамилией на спине.

Россия — Бельгия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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