Босния разгромила Финляндию и сократила отставание от нее в таблице

Сборная Боснии и Герцеговины разгромила Финляндию в матче отборочного турнира Евро-2020 — 4:1. Боснийцы сократили отставание от финнов в таблице группы J. Лидирует в таблице Италия, одержавшая шесть побед в шести играх. Итальянцы могут оформить выход в финальную стадию Евро уже сегодня, если победят Грецию.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа J

Босния и Герцеговина — Финляндия — 4:1 (2:0)

Голы: Хайрович, 29 (1:0). Пьянич, 37 — с пенальти (2:0). Пьянич, 58 (3:0). Ходжич, 73 (4:0). Похьянпало, 79 (4:1).

Босния и Герцеговина: Шехич, Бичакчич, Колашинац, Ковачевич, Пьянич (Крунич, 76), Вишча (Хайрович, 18), Цимирот, Гояк, Сарич (Яяло, 71), Квржич, Ходжич.

Финляндия: Храдецки, Райтала, Тойвио, Уронен, Араюри (С.Вяйсянен, 5), Спарв (Кауко, 71), Лод, Камара, Пукки, Сойри (Похьянпало, 46), Туоминен.

Предупреждения: Уронен, 51. Райтала, 53. Ходжич, 75. Яяло, 84. Пукки, 88.

Судья: Кружляк (Словакия).

12 октября. Зеница. Стадион «Билино Поле''.