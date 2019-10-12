Босния разгромила Финляндию и сократила отставание от нее в таблице
Сборная Боснии и Герцеговины разгромила Финляндию в матче отборочного турнира Евро-2020 — 4:1. Боснийцы сократили отставание от финнов в таблице группы J. Лидирует в таблице Италия, одержавшая шесть побед в шести играх. Итальянцы могут оформить выход в финальную стадию Евро уже сегодня, если победят Грецию.
Чемпионат Европы
Отборочный турнир
Группа J
Босния и Герцеговина — Финляндия — 4:1 (2:0)
Голы: Хайрович, 29 (1:0). Пьянич, 37 — с пенальти (2:0). Пьянич, 58 (3:0). Ходжич, 73 (4:0). Похьянпало, 79 (4:1).
Босния и Герцеговина: Шехич, Бичакчич, Колашинац, Ковачевич, Пьянич (Крунич, 76), Вишча (Хайрович, 18), Цимирот, Гояк, Сарич (Яяло, 71), Квржич, Ходжич.
Финляндия: Храдецки, Райтала, Тойвио, Уронен, Араюри (С.Вяйсянен, 5), Спарв (Кауко, 71), Лод, Камара, Пукки, Сойри (Похьянпало, 46), Туоминен.
Предупреждения: Уронен, 51. Райтала, 53. Ходжич, 75. Яяло, 84. Пукки, 88.
Судья: Кружляк (Словакия).
12 октября. Зеница. Стадион «Билино Поле''.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2020/qualify/groups/