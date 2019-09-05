Борис Игнатьев: «Россия и Шотландия примерно в равных стартовых ситуациях»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от игры национальной команды в отборочном турнире Евро-2020 против Шотландии. По словам специалиста, россиянам придется непросто на стадионе в Глазго из-за мощной поддержки хозяев.

— В Глазго играть очень сложно любому сопернику, — цитирует официальный сайт УЕФА Игнатьева. — Восторженные болельщики там дежурят даже у гостиницы, не говоря уже о высочайшем уровне поддержки на трибунах. Для шотландцев это однозначно серьезное подспорье. Они традиционно по-доброму относятся к своему болельщику, находят дополнительные внутренние ресурсы, чтобы его отблагодарить, и в результате на протяжении всего матча показывают неуемную волю к победе. Надеюсь, и наших болельщиков на «Хэмпден Парк» будет достаточно. Они у нас тоже импульсивные, способны перекричать кого угодно.

Мы с соперником примерно в равных стартовых ситуациях. И у нас, и в Шотландии только начался сезон, игроки только вкатываются, набирают форму. Многое будет зависеть от морально-волевых качеств и тактики. Какую выберем мы, зависит от анализа состояния игроков. Может, Головин приехал уставшим. Тогда нет смысла прессинговать, а стоит отдать территорию и проводить контратаки, что у нас всегда хорошо получалось. Если же все готовы превосходно, можно применить высокий прессинг. Убежден, сборную России устроит любой результат, кроме поражения.

Матч Шотландия — Россия состоится 6 сентября, начало — в 21.45 по московскому времени, «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию