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Борис Игнатьев: «Конечно, Финляндия для сборной России более предпочтительный соперник»

07:55
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Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что Финляндия более предпочтительный соперник, чем Уэльс? для российской команды.

— Конечно, Финляндия для нас более предпочтительный соперник, — заявил «Известиям» экс-тренер сборной России Борис Игнатьев. — Отсутствие опыта у этой команды, безусловно, будет сказываться. Этот оппонент может позволить России чувствовать себя уверенно на групповом этапе. Понятно, что в нашем квартете бельгийцы вне конкуренции. А остальные сборные — из разряда тех команд, с которыми можно брать очки и двигаться вперед.

Сборная России также сыграет в группе с Данией и Бельгией. Четвертый соперник по группе определится 30 ноября во время жеребьевки.

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Финляндия или Уэльс: с кем России лучше сыграть на Евро-2020?
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https://iz.ru/948394/sevastian-terletckii/suomnitelnyi-vybor-sopernikom-rf-na-evro-stanet-finliandiia-ili-uels

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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира




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