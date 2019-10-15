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Болгарский журналист прервал слова Саутгейта о расизме и заявил, что это преувеличение

12:01
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На пресс-конференции после матча отборочного турнира Евро-2020 Болгария — Англия (0:6) произошел инцидент с участием болгарского журналиста.

Напомним, игра дважды прерывалась из-за расистских выкриков на трибунах. Когда главный тренер англичан Гарет Саутгейт осудил случившееся, местный журналист вступил с ним в дискуссию.

— Это абсолютная неправда, — сказал журналист, слова которого приводит Express. — Какая сложная ситуация, какие обстоятельства? Это преувеличение.

В ответ пресс-секретарь сборной Англии сказал: «Я ценю ваше мнение, но мы могли бы продолжить пресс-конференцию, иначе она закончится сейчас». Журналист в ответ сказал, что игра была «очень дружеской».

Матч Болгария — Англия был дважды прерван из-за расизма. Что произошло

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/euro/2020/reviews/bolgariya-angliya-0-6-obzor-matcha-gruppovogo-turnira-evro-2020-igru-dvazhdy-ostanovili-iz-za-rasizma-ivelin-popov-1598641

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