Болгария с Ивелином Поповым обыграла Чехию с Кралом при судействе Карасева, Англия разгромила Косово

Сборная Англии разгромила Косово в заключительном матче отборочного турнира Евро-2020 — 4:0.

В другой игре группы A Болгария с минимальным счетом одолела Чехию. С капитанской повязкой болгар вывел на поле хавбек «Ростова» Ивелин Попов. Также в игре принял участие экс-игрок «Енисея» и «Амкара» Петар Занев, а в составе Чехии вышел полузащитник «Спартака» Алекс Крал. Встречу судила российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Игры не имели турнирного значения: Англия и Чехия досрочно пробились в финальную стадию чемпионата Европы.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа A

Косово — Англия — 0:4 (0:1)

Голы: Уинкс, 32 (0:1). Кейн, 79 (0:2). Рэшфорд, 83 (0:3). Маунт, 90+1 (0:4).

Косово: Мурич, Войвода, Ррахмани, Алити, Кололли, Целина, Дрешевич, Бериша (Халими, 65), Хадергьонай (Жегрова, 73), Нухиу (Рашани, 82), Рашица.

Англия: Поуп, Александр-Арнолд (Томори, 84), Магуайр, Мингс, Чилвелл, Хадсон-Одои (Рэшфорд, 59), Уинкс, Райс, Окслейд-Чемберлен (Маунт, 73), Стерлинг, Кейн.

Предупреждение: Кололли, 48.

Судья: Гиль (Польша).

17 ноября. Приштина. Стадион «Фадиль Вокри».

Болгария — Чехия — 1:0 (0:0)

Гол: Божиков, 56.

Болгария: Георгиев, Занев, Терзиев, С.Попов, Божиков, И.Попов, Марселинью, Костадинов, Вандерсон (Неделев, 73), Малинов (Цветков, 88), Десподов (Краев, 69).

Чехия: Коларж, Кудела, Челустка, Кадержабек, Боржил, Дарида, Янкто, Соучек, Шевчик (Масопуст, 66), Крал (Хушбауэр, 71), Ондрашек (Долежал, 79).

Предупреждения: Костадинов, 50. Кудела, 64. Георгиев, 90+2. Янкто, 90+3.

Судья: Карасев (Россия).

17 ноября. София. Стадион «Васил Левски».