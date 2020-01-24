Болельщики смогут бесплатно обменять форму сборной России, от которой отказался РФС

Болельщики сборной России смогут бесплатно обменять приобретенную форму, дизайн которой признан неудачным, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу технического партнера команды компании Adidas. Презентация формы сборной России к чемпионату Европы 2020 года состоялась 7 ноября. Болельщики остались недовольны тем, что флаг России на рукавах оказался перевернутым.

Через месяц президент РФС Александр Дюков сообщил, что немецкая компания разработает для сборной новую форму с индивидуальным дизайном.

«Мы являемся надежным партнером РФС уже на протяжении 12 лет и плотно взаимодействовали, чтобы обновить дизайн формы для предстоящего чемпионата чемпионата Европы — 2020, — сказали в пресс-службе Adidas. — С нетерпением ждем, когда сможем увидеть наш новый комплект на игроках и на фанатах. Дата релиза домашней формы будет анонсирована, когда придет время.

Болельщики, купившие предыдущую версию экипировки, смогут бесплатно обменять ее на футболки с новым дизайном", — говорится в сообщении компании.

Сборная России на чемпионате Европы сыграет в группе против Бельгии (13 июня), Финляндии (17 июня) и Дании (22 июня). Первые две игры состоятся в Санкт-Петербурге, третья — в Копенгагене.