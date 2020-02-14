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Болельщики подали рекордное число заявок на билеты Евро-2020

14:42

Болельщики подали рекордное количество заявок на покупку билетов на матчи чемпионата Европы-2020. Как сообщает официальный сайт УЕФА, всего подано уже 28,3 миллиона заявок. Это уже в два раза больше, чем общее количество заявок на предыдущий Евро.

64 процента заявок поступило из стран, принимающих игры турнира. Более половины запросов поданы на самые дешевые билеты.

На финал Евро-2020 поступило 710 тысяч заявок.

Желающие перепродать билеты смогут это сделать на официальной платформе УЕФА.

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