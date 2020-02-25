Болельщики подали 18 тысяч заявок на Fan ID для Евро-2020

Болельщики подали 18 тысяч заявок на получение паспорта болельщика (Fan ID) для посещения матчей чемпионата Европы-2020, сообщила в пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

— Поступило 18 тыс. заявок, из них 12 тыс. — от россиян. Остальные — от иностранцев, — сообщили ТАСС в пресс-службе Минкомсвязи.

Тройку российских городов — лидеров по числу заявок составляют Москва, Санкт-Петербург и Подольск — 1,8 тысяч, 1,7 тысяч и 600 заявок соответственно. Среди иностранных государств больше всего заявок поступило из Финляндии (2,7 тыс.), Германии (500) и Бельгии (430).

Сайт для оформления Fan ID был запущен в октябре 2019 года.

Аналогичная система действовала на матчах Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018. Fan ID позволит болельщикам бесплатно пользоваться общественным транспортом в городе проведения турнира, а иностранцам заменит визу.

Санкт-Петербург примет три матча группового турнира Евро-2020 и четвертьфинал.