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Болельщики оскорбили Дзюбу. Подробности из Сан-Марино

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Не все болельщики в Сан-Марино поддерживали Артема Дзюбу. Фото Reuters Артем Дзюба (справа) в игре сборной в Сан-Марино стал объектом атаки болельщиков из России. Фото Reuters
Не все болельщики в Сан-Марино поддерживали Артема Дзюбу. Фото Reuters
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Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер — о кричалках болельщиков о капитане сборной России Артеме Дзюбе во время матча отборочного турнира Евро-2020 в Сан-Марино.
19&nbsp;ноября. Серравалле. Артем Дзюба (№22) в&nbsp;матче Сан-Марино&nbsp;&mdash; Россия.Не наши парни. Кто и зачем оскорбил Дзюбу в Сан-Марино?

На трибуне олимпийского стадиона Сан-Марино, целиком заполненной несколькими сотнями российских болельщиков, произошел заочный словесный конфликт вокруг фигуры Артема Дзюбы.

На матч в подавляющем большинстве приехали болельщики «Спартака», которые после раннего вылета любимой команды из еврокубков решили потратить скопленные для евровыездов деньги на массовую поездку в Сан-Марино. Более радикальная их часть еще в первом тайме проскандировала известный заряд про Дзюбу: «Оп, давай-давай», сопроводив его нецензурным продолжением, подобным тому, что они поют во время матча «Спартак» — «Зенит». Дальше — больше: в адрес капитана сборной начались прямые оскорбления.

Во втором тайме они продолжились. Однако тут возникла «оппозиция», причём достаточно мощная: целый сектор россиян громко проскандировал: «Дзюба! Дзюба!», и Артем моментально поблагодарил их аплодисментами.

В дальнейшем про- и антидзюбовские заряды разных секторов одной и той же трибуны чередовались.

После игры Дзюба сразу пошел в раздевалку, не подойдя к трибуне российских болельщиков. К ней команда отправилась без капитана.

Сан-Марино — Россия

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