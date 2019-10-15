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Болельщик сборной Англии рассказал, как на него охотились болгарские ультрас

22:13

Болельщик сборной Англии Тео Оджен рассказал, как едва не был зверски избит болгарскими фанатами. Матч Болгария — Англия (0:6) дважды прерывался из-за проявлений расизма со стороны болгарских болельщиков.

14&nbsp;октября. София. Болгария&nbsp;&mdash; Англия&nbsp;&mdash; 0:6. Фанаты хозяев позволили себе расистские выкрики в&nbsp;адрес игроков команды Гарета Саутгейта.Матч Болгария — Англия был дважды прерван из-за расизма. Что произошло

— Когда мы завернули в темный переулок, мы поняли, что из-за угла нас караулят ультрас, — цитирует The Sun Оджена. — Они все были одеты в черное. В какой-то момент многочисленная группировка начала подходить к нам все ближе: по пути они активно «зиговали» и кричали нацистские лозунги.

Нас было совсем немного, и мы начали готовиться к жестокому избиению — не хватит слов описать, как мы тряслись. Мы готовились к скорой смерти, как вдруг внезапно подъехал полицейский автомобиль. Благодаря нему мы смогли из последних сил добежать до ближайшего отеля, где укрылись от болгарских ультрас. Я никогда не встречал настолько злых людей, они — самые настоящие звери. Их глаза были наполнены кровью, они мечтали изувечить нас.

К сожалению, им отчасти удалось добиться своего: позднее они поймали на улице двух фанатов сборной Англии и изувечили их.

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