Билялетдинов считает, что сборная России обыграет Казахстан с разницей в три мяча

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов рассказал, чего он ожидает от матча команды со сборной Казахстана в отборочном турнире Евро-2020.

— Ничья — это фантастический сценарий, — цитирует Билялетдинова ТАСС. — Наша команда гораздо сильнее, не стоит переживать за результат. Я думаю, что сейчас не время для изменений состава, только если будет приемлемый счет, то тогда можно посмотреть на новичков. Рискну предположить, что мы выиграем с разницей в три мяча.

Матч Россия — Казахстан состоится 9 сентября в Калининграде и начнется в 21.45 по московскому времени.