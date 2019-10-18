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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Билеты на матч Сан-Марино — Россия стоят 2340 рублей

14:46
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Открыта продажа на матч отборочного турнира Евро-2020 Сан-Марино — Россия, сообщает официальный сайт РФС. Стоимость билетов для российских фанатов составит 2340 рублей. Приобрести его можно на сайте kassir.ru и кассах сайта в Москве.

Игра Сан-Марино — Россия состоится 19 ноября в Сан-Марино на стадионе «Серравалле», начало — в 22.45 по московскому времени. Россияне уже обеспечили себе участие в финальной стадии Евро-2020.

Дополнительная информация

https://rfs.ru/news/210773

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