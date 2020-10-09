Полузащитник сборной Израиля Бибрас Натхо подвел итоги полуфинала квалификации чемпионата Европы-2020 против Шотландии (0:0, 3:5 по пен.).

— Нам плохо и больно, но нам придется с этим справиться, — приводит слова Натхо официальный сайт УЕФА. — Футбол иногда бывает жестоким. Я разочарован и уже не так молод, поэтому не знаю, смогу ли я еще так близко подойти к Евро. Так больно будет выходить на улицу.

Эран Захави травимрован, но я бы хотел, чтобы в будущем у нас было больше таких игроков, как он, и тогда мы будем в финальном турнире.