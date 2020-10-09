Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Бибрас Натхо — о поражении сборной Израиля: «Не знаю, смогу ли я еще так близко подойти к Евро»

09:34
Теги:

Полузащитник сборной Израиля Бибрас Натхо подвел итоги полуфинала квалификации чемпионата Европы-2020 против Шотландии (0:0, 3:5 по пен.).

— Нам плохо и больно, но нам придется с этим справиться, — приводит слова Натхо официальный сайт УЕФА. — Футбол иногда бывает жестоким. Я разочарован и уже не так молод, поэтому не знаю, смогу ли я еще так близко подойти к Евро. Так больно будет выходить на улицу.

Эран Захави травимрован, но я бы хотел, чтобы в будущем у нас было больше таких игроков, как он, и тогда мы будем в финальном турнире.

Чемпионат Европы: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир