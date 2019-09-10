Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

«Безразличия в этой сборной точно не будет». Дзюба — о победе над Казахстаном

01:38
Теги:

Капитан сборной России Артем Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку в матче отборочного турнира Евро-2020 против Казахстана (1:0). Единственный мяч на последних минутах провел Мариу Фернандес.

«Спасибо огромное всем вам, что на стадионе были, переживали за нас. Многие в барах, дома смотрели целыми компаниями. Это самое прекрасное, что спорт, в частности, футбол нас всех объединяет. Мы испытываем эти эмоции: иногда положительные, иногда негативные. Но мы просим не переоценивать и не недооценивать нашу победу. Она была непростой. Сейчас трудно со всеми играть.

Одно могу сказать: безразличия в этой сборной точно не будет. Мы сражаемся, мы бьемся. Иногда получается лучше, иногда хуже. Это жизнь, это футбол. Мы стараемся ради вас. Потому что без вас футбол — это не футбол", — сказал Дзюба в видеообращении.

Россия — Казахстан

Опрос

проголосовало: 2694
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче отбора Евро-2020 с Казахстаном?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B2NPbgaJpRy/?igshid=1od6a3bt452qs

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в сентябре-2019: против Шотландии и Казахстана




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир