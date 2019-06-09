Безбородов и Еськов получили назначения на матчи отборочного турнира Евро-2020

Российская бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым обслужит матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными Чехии и Черногории, информирует сайт УЕФА.

Встреча пройдет 10 июня в Оломоуце. Ассистентами назначены Валерий Данченко и Максим Гаврилин, четвертый рефери – Кирилл Левников.

Россиянин Алексей Еськов назначен главным арбитром встречи между сборными Северной Македонии и Австрии (10 июня, Скопье). Ассистентами Еськова будут Дмитрий Мосякин и Дмитрий Сафьян. Четвертый рефери – Владимир Москалев.