Нападающий «Реала» Карим Бензема ответил президенту Федерации футбола Франции Ноэлю Ле Граэ. Последний ранее заявил, что форвард больше не сыграет за сборную Франции.

Бензема не выступает за национальную команду с 2015 года из-за скандала, связанного с шантажом полузащитника Матье Вальбуэна интимным видео.

- Ноэль, я думал, что вы не вмешиваетесь в решения тренера! Знайте, что только я могу закончить свою международную карьеру. Если вы думаете, что я завершил карьеру в сборной, тогда дайте разрешение мне выступать за одну из стран, за которые я имею право играть, и тогда посмотрим, — написал Бензема в Twitter.