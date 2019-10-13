Стали известны стартовые составы Белоруссии и Голландии на матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. Встреча пройдет в Минске на стадионе Динамо, начало — в 19.00 (мск).

С первых минут у Белоруссии выйдет защитник Александр Мартынович, выступающий за «Краснодар». У гостей в основе появится экс-спартаковец, игрок «Аякса» Квинси Промес.

Стартовый состав Белоруссии: Гутор — Веретило, Мартынович, Наумов, Поляков — Ковалев, Драгун, Яблонский, Стасевич, Бахар — Лаптев.

Стартовый состав Голландии: Силлессен — Фелтман, де Лигт, ван Дейк, Блинд — ван де Бек, Вайналдум, Фр. де Йонг — Бергвайн, Мален, Промес.