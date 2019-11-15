Бельгия выехала в Санкт-Петербург на игру с Россией
10:52
Сборная Бельгии выехала в Санкт-Петербург на матч отборочного турнира Евро-2020 против России.
Встреча пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», вмещающем 62 315 зрителей.
Сборная России занимает 2-е место в группе I, имея в активе 21 очко. Бельгия с 24 баллом располагается на первой строчке. Обе команды досрочно вышли на Евро-2020.
Direction: Saint-Petersburg ? #COMEONBELGIUM ?? #RUSBEL #EURO2020 pic.twitter.com/BRUWObw8Ae— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 15, 2019
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