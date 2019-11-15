Бельгия выехала в Санкт-Петербург на игру с Россией

Сборная Бельгии выехала в Санкт-Петербург на матч отборочного турнира Евро-2020 против России.

Встреча пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», вмещающем 62 315 зрителей.

Сборная России занимает 2-е место в группе I, имея в активе 21 очко. Бельгия с 24 баллом располагается на первой строчке. Обе команды досрочно вышли на Евро-2020.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира