Бельгия - Россия: за что удален Головин?

На 90-й минуте отборочного матча Евро-2020 Бельгия - Россия арбитр Овидиу Хацеган поступил правильно, показав российскому полузащитнику Александру Головину вторую желтую карточку и удалив его с поля.

90-я минута матча Бельгия - Россия.

Наш хавбек поддался на провокацию Дриса Мертенса, сделавшего ему подножку, и в ответ пихнул обидчика ногой.

90-я минута матча Бельгия - Россия.

Судья верно разобрался в случившемся, применив дисциплинарные санкции к обоим участникам конфликта.

90-я минута матча Бельгия - Россия.

К сожалению, для Головина предупреждение стало вторым, теперь он пропустит матч с Казахстаном. (Александр Бобров)

90-я минута матча Бельгия - Россия.

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