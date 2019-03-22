00:45 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Бельгия - Россия: за что удален Головин?

90-я минута матча Бельгия - Россия. 90-я минута матча Бельгия - Россия. 90-я минута матча Бельгия - Россия. 90-я минута матча Бельгия - Россия. 90-я минута матча Бельгия - Россия.
90-я минута матча Бельгия - Россия.
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На 90-й минуте отборочного матча Евро-2020 Бельгия - Россия арбитр Овидиу Хацеган поступил правильно, показав российскому полузащитнику Александру Головину вторую желтую карточку и удалив его с поля.

90-я минута матча Бельгия - Россия.
90-я минута матча Бельгия - Россия.

Наш хавбек поддался на провокацию Дриса Мертенса, сделавшего ему подножку, и в ответ пихнул обидчика ногой.

90-я минута матча Бельгия - Россия.
90-я минута матча Бельгия - Россия.

Судья верно разобрался в случившемся, применив дисциплинарные санкции к обоим участникам конфликта.

90-я минута матча Бельгия - Россия.
90-я минута матча Бельгия - Россия.

К сожалению, для Головина предупреждение стало вторым, теперь он пропустит матч с Казахстаном. (Александр Бобров)

90-я минута матча Бельгия - Россия.
90-я минута матча Бельгия - Россия.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // 
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира 

Бельгия - Россия

 

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