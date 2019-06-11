Бельгия разгромила Шотландию, Лукаку оформил дубль

Сборная Бельгии разгромила Шотландию в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 - 3:0. В составе победителей дубль оформил Ромелу Лукаку, еще один гол забил Кевин де Брейне.

Бельгия набрала 12 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу группы I. Шотландия, в активе которой 6 очков, на 4-й строчке.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа I

Бельгия - Шотландия - 3:0 (1:0)

Голы: Лукаку, 45+1 (1:0). Лукаку, 57 (2:0). Де Брейне, 90+2 (3:0).

Бельгия: Куртуа, Компани (Фермален, 90), Фертонген, Алдервейрелд, Менье, Витсель, Де Брейне, Т.Азар (Феррейра-Карраско, 90), Тилеманс (Мертенс, 78), Э.Азар, Лукаку.

Шотландия: Маршалл, Малгрю, Маккенна, О`Доннел, Тэйлор, Армстронг (Фрэйзер, 32), Макгрегор, Маклин, Мактоминэй, Расселл (Форрест, 67), Берк.

Предупреждения: Де Брейне, 34. Мактоминэй, 52.

Судья: Арделеану (Чехия).

11 июня. Брюссель. Стадион "Король Бодуэн".

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира