Бельгия разгромила Шотландию, Лукаку оформил дубль

Сборная Бельгии разгромила Шотландию в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 - 3:0. В составе победителей дубль оформил Ромелу Лукаку, еще один гол забил Кевин де Брейне.
Бельгия набрала 12 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу группы I. Шотландия, в активе которой 6 очков, на 4-й строчке.
Чемпионат Европы
Отборочный турнир
Группа I
Бельгия - Шотландия - 3:0 (1:0)
Голы: Лукаку, 45+1 (1:0). Лукаку, 57 (2:0). Де Брейне, 90+2 (3:0).
Бельгия: Куртуа, Компани (Фермален, 90), Фертонген, Алдервейрелд, Менье, Витсель, Де Брейне, Т.Азар (Феррейра-Карраско, 90), Тилеманс (Мертенс, 78), Э.Азар, Лукаку.
Шотландия: Маршалл, Малгрю, Маккенна, О`Доннел, Тэйлор, Армстронг (Фрэйзер, 32), Макгрегор, Маклин, Мактоминэй, Расселл (Форрест, 67), Берк.
Предупреждения: Де Брейне, 34. Мактоминэй, 52.
Судья: Арделеану (Чехия).
11 июня. Брюссель. Стадион "Король Бодуэн".
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира