Бельгия разгромила Сан-Марино
В отборочном матче Евро-2020 сборная Бельгии приехала в гости к команде Сан-Марино. Бельгийцы одержали крупную победу со счетом 4:0.
Сборная Бельгии пока идет без потерь в группе I, где выступает и сборная России, и после пяти матчей набрала 15 очков, сохраняя первое место в турнирной таблице.
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Группа I
Сан-Марино — Бельгия — 0:4 (0:1)
Голы: Батшуайи, 43 — с пенальти (0:1). Мертенс, 57 (0:2). Шадли, 63 (0:3). Батшуайи, 90+2 (0:4).
Сан-Марино: Бенедеттини, Симончини, Палацци, Бролли, Баттистини, Грандони, Э.Голинуччи (А.Голинуччи, 66), Муларони, Берарди (М.Витаиоли, 74), Джарди (Гасперони, 67), Нанни.
Бельгия: Куртуа, Фертонген, Алдервейрелд, Менье, Денайер, Де Брейне (Прат, 76), Феррейра-Карраско, Тилеманс, Батшуайи, Ориги (Мертенс, 55), Янузай (Шадли, 56).
Предупреждения: Симончини, 41. Баттистини, 78.
Судья: Фесник (Румыния).
6 сентября. Серравалле. Стадион «Олимпийский».
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
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https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2020/qualify/groups/