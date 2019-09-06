Бельгия разгромила Сан-Марино

В отборочном матче Евро-2020 сборная Бельгии приехала в гости к команде Сан-Марино. Бельгийцы одержали крупную победу со счетом 4:0.

Сборная Бельгии пока идет без потерь в группе I, где выступает и сборная России, и после пяти матчей набрала 15 очков, сохраняя первое место в турнирной таблице.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир

Группа I

Сан-Марино — Бельгия — 0:4 (0:1)

Голы: Батшуайи, 43 — с пенальти (0:1). Мертенс, 57 (0:2). Шадли, 63 (0:3). Батшуайи, 90+2 (0:4).

Сан-Марино: Бенедеттини, Симончини, Палацци, Бролли, Баттистини, Грандони, Э.Голинуччи (А.Голинуччи, 66), Муларони, Берарди (М.Витаиоли, 74), Джарди (Гасперони, 67), Нанни.

Бельгия: Куртуа, Фертонген, Алдервейрелд, Менье, Денайер, Де Брейне (Прат, 76), Феррейра-Карраско, Тилеманс, Батшуайи, Ориги (Мертенс, 55), Янузай (Шадли, 56).

Предупреждения: Симончини, 41. Баттистини, 78.

Судья: Фесник (Румыния).

6 сентября. Серравалле. Стадион «Олимпийский».

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира