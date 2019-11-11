Бельгия показала форму на Евро-2020

Сборная Бельгии на своем официальном сайте представила домашний комплект формы, в которой выступит на чемионате Европы-2020.

Изготовителем экипировки является Adidas.

Бельгийцы, как и сборная России, вышли из группы I на Евро-2020. Очный матч команд пройдет 16 ноября в Петербурге и начнется в 20:00 мск.

Built By Belgium ?? Brought together for one goal ? This is our new #EURO2020 home jersey by @adidasfootball ? Get yours ? https://t.co/tpXjQbaQGT pic.twitter.com/hXs88wJRxX — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 11, 2019

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