Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Бельгия показала форму на Евро-2020

12:19

Сборная Бельгии на своем официальном сайте представила домашний комплект формы, в которой выступит на чемионате Европы-2020.

Изготовителем экипировки является Adidas.

Бельгийцы, как и сборная России, вышли из группы I на Евро-2020. Очный матч команд пройдет 16 ноября в Петербурге и начнется в 20:00 мск.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир