Бельгия показала форму на Евро-2020
12:19
Сборная Бельгии на своем официальном сайте представила домашний комплект формы, в которой выступит на чемионате Европы-2020.
Изготовителем экипировки является Adidas.
Бельгийцы, как и сборная России, вышли из группы I на Евро-2020. Очный матч команд пройдет 16 ноября в Петербурге и начнется в 20:00 мск.
Built By Belgium ?? Brought together for one goal ? This is our new #EURO2020 home jersey by @adidasfootball ? Get yours ? https://t.co/tpXjQbaQGT pic.twitter.com/hXs88wJRxX— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 11, 2019
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