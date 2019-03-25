Бельгия победила Кипр и возглавила российскую группу отбора Евро-2020

Сборная Бельгии на выезде обыграла Кипр в матче отборочного турнира Евро-2020 - 2:0. По голу в первом тайме забили Эден Азар и Миши Батшуайи.

Бельгийцы возглавили группу I с 6-ю очками. Четыре команды - Кипр, Россия, Казахстан и Шотландия - набрали по 3 очка. Аутсйдер группы - сборная Сан-Марино, которая не имеет очков в своем активе.

Чемпионат Европы-2020

Отборочный турнир

Группа I

Кипр - Бельгия - 0:2 (0:2)

Голы: Э.Азар, 10 (0:1). Батшуайи, 18 (0:2).

Кипр: Пардо, Меркис, Доcса Жуниор (Георгиу, 46), Иоанну, Лаифис, Кусулос, Эфрем (Шполярич, 75), Артиматас, Маргаса, Папулис, Антониу (Макрис, 81).

Бельгия: Куртуа, Фермален, Фертонген, Алдервейрелд, Дендонкер, Кастань, Т.Азар (Феррейра-Карраско, 68), Тилеманс, Э.Азар, Мертенс (Янузай, 56), Батшуайи (Прат, 89).

Судья: Летексье (Франция).

24 марта. Никосия. Стадион "GSP".