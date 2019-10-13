Бельгия победила Казахстан

Сборная Бельгии в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 обыграла Казахстан (2:0). Бельгийцы лидируют в группе I с 24 очками, ранее они первыми вышли в финальный турнир Евро.

Чемпионат Европы-2020

Отборочный турнир

Группа I

Казахстан — Бельгия — 0:2 (0:1)

Голы: Батшуайи, 21 (0:1). Менье, 54 (0:2).

Казахстан: Непогодов, Шомко, Суюмбаев (Вороговский, 61), Малый, Бейсебеков, Марочкин, Абикен, Керимжанов, Исламхан, Жуков (Жангылышбай, 84), Федин (Перцух, 71).

Бельгия: Куртуа, Фермален (Мехеле, 90), Фертонген, Алдервейрелд, Менье, Витсель, Т.Азар, Прат, Э.Азар, Мертенс (Феррейра-Карраско, 78), Батшуайи (Бентеке, 78).

Предупреждения: Батшуайи, 11. Жуков, 36. Малый, 58. Витсель, 82. Бейсебеков, 83. Абикен, 90.

Судья: Мажейка (Литва).

13 октября. Нур-Султан. Стадион «Астана Арена».

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира