Батшуайи и Торган Азар перед игрой с Шотландией сыграли на волынке

Футболисты сборной Бельгии необычным образом готовятся к матчу отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией. В официальном Твиттере бельгийской команды опубликовано видео, как на тренировке нападающий Миши Батшуайи и полузащитник Торган Азар берут уроки игры на волынке – национальном музыкальном инструменте шотландцев.

Кроме того, игроки нарядились подобающим образом, надев юбки-килт.

Напомним, что Бельгия и Шотландия играют в одной группе с Россией. Матч между ними состоится 11 июня.