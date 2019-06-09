Батшуайи и Торган Азар перед игрой с Шотландией сыграли на волынке

Футболисты сборной Бельгии необычным образом готовятся к матчу отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией. В официальном Твиттере бельгийской команды опубликовано видео, как на тренировке нападающий Миши Батшуайи и полузащитник Торган Азар берут уроки игры на волынке – национальном музыкальном инструменте шотландцев.
Кроме того, игроки нарядились подобающим образом, надев юбки-килт.
Напомним, что Бельгия и Шотландия играют в одной группе с Россией. Матч между ними состоится 11 июня.
If it's true that we prepare our boys in a special way for #BELSCO? Maybe... 🤭😂 Join us 👉 https://t.co/f2VILpUnDj #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/xtrehM13PH— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) 9 июня 2019 г.
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