11:58 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Баринов занимается в общей группе, Газинский сегодня покинет сборную

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Полузащитник Дмитрий Баринов вновь тренируется в общей группе сборной России. Занятие, в котором участвуют 28 футболистов, проходит в подмосковном Новогорске. Во вторник хавбек "Локомотива" тренировался по индивидуальной программе.

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский, в понедельник получивший травму плеча в контрольной встрече с "Чертаново" (6:0), сегодня покинет расположение национальной команды.

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матче Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

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