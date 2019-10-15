Балаков заявил, что не слышал расистских выкриков во время матча с Англией

Главный тренер сборной Болгарии Красимир Балаков — о матче с командой Англии (0:6) в отборочном турнире Евро-2020. Этот матч дважды прерывался из-за расистских выкриков на трибунах.

— Лично я не слышал расистских выкриков, — цитирует тренера ВВС. — Я видел, что судья остановил игру. Но я должен сказать, что были проблемы с поведением не только болгарских болельщиков, но и английских, которые свистели и кричали во время исполнения гимна Болгарии. Во время второго тайма они использовали в адрес наших болельщиков такие выражения, которые я считаю неприемлемыми. Если действительно окажется, что имели место проявления расизма, то нам очень жаль. Ивелин Попов говорил с болельщиками в перерыве? Вероятно, это случилось потому, что они были недовольны нашей игрой.

Матч Болгария — Англия был дважды прерван из-за расизма. Что произошло