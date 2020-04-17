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Баку подтвердил готовность принять матчи чемпионата Европы в 2021 году

21:27
Баку готов принять матчи чемпионата Европы в 2021 году. Фото affa.az.
Баку готов принять матчи чемпионата Европы в 2021 году. Фото affa.az.
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Ассоциация футбольных федераций Азербайджана направила Союзу европейских футбольных ассоциаций уведомление о готовности принять матчи чемпионата Европы в 2021 году, сообщает сайт организации.

В Баку должны пройти четыре матча чемпионата Европы: три матча группы A с участием сборных Турции, Швейцарии и Уэльса и одна встреча стадии 1/4 финала.

Чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса перенесен с лета 2020 года на период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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