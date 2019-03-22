Азербайджан проиграл Хорватии, Словакия выиграла у Венгрии

Сборная Хорватии обыграла Азербайджан в матче отборочного турнира Евро-2020 (2:1). Победный гол забил форвард "Хоффенхайма" Андрей Крамарич.
В другой встрече этой группы Словакия взяла верх над Венгрией.
Чемпионат Европы
Отборочный турнир
Группа E
Хорватия - Азербайджан - 2:1 (1:1)
Голы: Шейдаев, 19 (0:1). Баришич, 44 (1:1). Крамарич, 79 (2:1).
Хорватия: Калинич, Вида, Чалета-Цар, Баришич, Модрич (Бадель, 90+1), Ракитич, Ковачич (Влашич, 73), Брекало, Перишич, Крамарич, Петкович (Ребич, 69).
Азербайджан: Агаев, Гусейнов, Медведев, Мамедов, Гараев (Дадашов, 88), Ришард Алмейда (Махмудов, 73), Исрафилов, Рахимов, Шейдаев, Назаров (Абдуллаев, 58), Мадатов.
Предупреждение: Медведев, 68.
Судья: Кабаков (Болгария).
21 марта. Загреб. Стадион "Maksimir".
Словакия - Венгрия - 2:0 (1:0)
Голы: Дуда, 42 (1:0). Руснак, 85 (2:0).
Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Хамшик, Куцка, Мак (Стох, 79), Руснак (Михалик, 90+3), Лоботка, Дуда (Шафранко, 87).
Венгрия: Гулачи, Кадар, Корхут, Орбан, Ланг (Холендер, 81), Ловренчич, Ковач, Кальмар (Джуджак, 61), А.Надь, Кляйнхайслер (Собослои, 54), Солои.
Предупреждения: Кальмар, 10. Вавро, 21. Куцка, 51. Корхут, 59. Хамшик, 78. А.Надь, 88. Шкриньяр, 90.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
21 марта. Трнава. Стадион "Anton Malatinsky Stadion (City Arena)".
Дополнительная информация
http://sport-express.ru/football/L/europe/2020/qualify/groups/