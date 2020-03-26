Азар разочарован переносом чемпионата Европы

Нападающий «Реала» Эден Азар признался, что разочарован переносом чемпионата Европы на следующий год из-за пандемии коронавируса.

— Я надеялся сыграть на Евро-2020, поэтому перенос меня разочаровал, — цитирует Marca Азара. — У всех нас будет еще один год до турнира, и это печально, но моя лодыжка позволит мне вернуться в форму. Я думаю, что это сложно для фанатов, потому что они хотят видеть международный турнир каждое лето, для них это разочарование.

Но также считаю, что в жизни есть другие приоритеты. Я собирался сделать все возможное, чтобы быть в форме к началу турнира. Конечно, мне бы не хватало ритма.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 464 тысяч человек. Умерших — 20 942, выздоровевших — 113 802. В России на данный момент 658 случаев заражения, три человека умерли.

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