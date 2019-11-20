Австрия проиграла Латвии, но вышла на Евро-2020

Сборная Польши выиграла у Словении в матче отборочного турнира Евро-2020 (3:2). Поляки набрали 25 очков по итогам 10 туров и финишировали на первом месте в группе G.

Сборная Австрии заняла второе место в этой группе несмотря на то, что в заключительном матче уступила Латвии. Единственный гол забил Марцис Ошс.

В третьем матче Македония обыграла Израиль и заняла третье место в группе.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа G

Латвия — Австрия — 1:0 (0:0)

Гол: Ошс, 65.

Латвия: Штейнборс, Максименко, Дубра, Ошс, Камеш, Савалниекс, Юрковскис, Грязнов (Черномордис, 90+2), Икауниекс (Тарасов, 89), Ульдрикис (Гутковский, 70), Федоров.

Австрия: Перван, Драгович, Триммель, Вебер, Пош, Баумгартлингер (Онисиво, 46), Ильзанкер (Ранфтль, 77), Шауб, Гриллич, Грегорич, Гойгингер (Хинтерзеер, 69).

Предупреждения: Икауниекс, 25. Ильзанкер, 55. Штейнборс, 72.

Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).

Рига. Стадион «Даугава''.

Македония — Израиль — 1:0 (1:0)

Гол: Николов, 45+2.

Македония: Димитриевски, Ристовски, Ристевски, Велковски (Зайков, 72), Муслиу, Барди, Николов, Эльмас, Костадинов, Пандев (Аврамовски, 79), Стояновски (Несторовски, 60).

Израиль: Харуш, Тиби, Даса (Джани, 41), Менахем, Натхо, Захави, Саба (Вайссман, 68), Биттон, Глазер, Элмкис (Хазиза, 59), Даббур.

Предупреждения: Барди, 29. Саба, 35. Глазер, 35. Николов, 60. Менахем, 82. Даббур, 88.

Судья: Валери (Италия).

Скопье. Стадион «Тоше Проески».

Польша — Словения — 3:2 (1:1)

Голы: Шиманьски, 3 (1:0). Матавж, 14 (1:1). Левандовски, 54 (2:1). Иличич, 61 (2:2). Гуральски, 81 (3:2).

Польша: Щенсны, Пищек (Кендзера, 45+4), Глик (Енджейчик, 7), Беднарек, Реца, Крыховяк, Грощицки, Зелиньски, Шиманьски (Юзвяк, 86), Гуральски, Левандовски.

Словения: Облак, Мевля, Блажич, Стоянович, Балковец, Крхин, Иличич, Куртич, Вербич (Реп, 86), Бийол (Зайц, 72), Матавж (Вучкич, 89).

Предупреждения: Куртич, 2. Реца, 33. Крыховяк, 70. Кендзера, 85.

Удаление: Куртич, 86.

Судья: Зиберт (Германия).

Варшава. Стадион «Национальный».

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира