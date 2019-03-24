Артем Дзюба – журналистам: "Если бы проиграли, вы бы написали: "Опять просрали"

Капитан сборной России Артем Дзюба после победы над Казахстаном (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020 ответил на вопрос, вернулся ли он.

Во встрече в Нур-Султане форвард прервал безголевую серию, которая длилась 1304 минуты.

– Дзюба вернулся? – вопрос форварду.

– Он никуда и не уходил (с улыбкой).

– Как вам Казахстан? Это команда определенно ниже классом...

– А как Шотландия с ними сыграла?

– Проиграла.

– Ну вот, проиграла. В современном футболе нет команд, которые можно обыграть легко. Назовите мне хоть один матч, где кто-то кого-то легко обыгрывает. Ну, кроме Гибралтара.

– Аргентина – Ямайка.

– Классно. А в каком году?

– В 1998-м.

– Понимаете, вот с таким подходом, если бы мы сейчас проиграли, что бы вы написали? Опять приехали и прос**ли. Так ведь? Приехали мы настроенные. Очень серьезный соперник, прекрасная атмосфера. Казахстан – очень упорный. Все сейчас научились играть в футбол. Плюс манеж, искусственное поле – своя специфика.

Мы не гордимся неимоверно. Мы сделали свою работу. Идет турнир – нам было нужно срочно набирать очки, потому что мы проиграли Бельгии. Мы очень сильно хотим попасть на Евро-2020. Прежде всего мы рады победить и не пропустить.

– Артем, ваша серия...

– Главное – победить. (Александр Рогулев)

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