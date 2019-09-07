Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба прокомментировал игру Юрия Жиркова в отборочном матче Евро-2020 с командой Шотландии (2:1).

— Первые 15 минут — что это было?

— Немного ошарашены были. Мы готовились к этому, но они все равно нас прижали, когда их погнали вперед трибуны. Мы оказались не готовы, в том числе к тому, что судья предложит такой темп — он практически не свистел фолы. Только тогда мы поняли, что сейчас рубилово будет. Парень меня огрел по икроножной, а судья говорит: «Вставай!». Тут я все понял. Потрясающая борьба! Они предложили силовую борьбу, но мы оказались к ней готовы. Важная победа по всем направлениям, которая позволила нам оторваться.

— Как получается, что игроки «Зенита» и «Спартака» обыгрывают игроков «Манчестера» и «Ливерпуля»?

— Приятно, если честно. Уровень Робертсона был виден, а так, в целом, так... А Жирков... Жирков — наш друид любимый. Он неувядаемый. Рухнул там, лежит. У него такой класс, он очень сильный футболист. К сожалению, мы недооцениваем многих наших ребят. Когда закончит, будем его вспоминать. Безумно рады, что Саламыч его вернул. Такими футболистами мы не можем разбрасываться. (Александр Рогулев)