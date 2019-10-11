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Артем Дзюба: «У Захави 10 голов? Что он ест?!»

00:57
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Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба рассказал, важно ли для него стать лучшим бомбардиром отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.

На счету 31-летнего Дзюбы 8 голов. Два он забил в четверг Шотландии (4:0) в Москве. Лидирует в споре бомбардиров форвард сборной Израиля Эран Захави (10 мячей).

-Есть желание стать лучшим бомбардиром отбора?

-Там Захави...

-У него 10, у вас 8.

-Он пять забил что ли? Что он ест-то?! Вообще поражаюсь. Задачи (стать лучшим бомбардиром) нет. Есть задача попасть на Евро. Потому что для нашей страны это будет праздник. И две как минимум игры там будут дома. (Илья Андреев)

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