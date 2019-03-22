Артем Дзюба: "У сборной Бельгии есть Азар, а у нас нет"

Нападающий сборной России Артем Дзюба после поражения от Бельгии в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:3) отметил, что Эден Азар сделал результат. Игрок "Челси" оформил дубль.

– У них есть Азар, у нас нет, такие игроки делают определенный результат, - сказал Дзюба в эфире "Матч ТВ". - Когда сравняли счет, то показалось, что сможем навязать борьбу, но такие персоны, как Азар, делают игру. Конечно, данное поражение подстегнет сборную на матч с командой Казахстана, нас это сплотит, – сказал футболист после матча.