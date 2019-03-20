Артем Дзюба: "Статистика напрягает больше вас, чем меня"

Нападающий сборной России Артем Дзюба на пресс-конференции перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Бельгии ответил на вопрос о своей безголовой серии и новой роли в "Зените".

– К новой роли постепенно привыкаю. В ближайшее время, думаю, справлюсь. По поводу статистики – это больше вас напрягает, чем меня. Пока моя команда выигрывает и набирает очки, проблем не вижу. Да, нападающий должен забивать. Но раз команда набирает очки, значит, делаем все правильно. (Дмитрий Зеленов)

Встреча начнется в 22.45 (мск). Россия также сыграет 24 марта с Казахстаном. Матч пройдет в Астане.

Бельгия – Россия: чемпионат Европы, онлайн-трансляция, 21 марта, начало – в 22.45 (мск).

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