Артем Дзюба: "Сегодня играем с Кипром! Чувствуем вашу поддержку"

Форвард сборной России Артем Дзюба перед матчем отборочного турнира Евро-2020 с Кипром отметил, что чувствует поддержку болельщиков.

- Сегодня играем с Кипром! Чувствуем вашу поддержку, - написал Дзюба в инстаграме.

Матч Россия – Кипр состоится 11 июня в Нижнем Новгороде. Начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Кипр.

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