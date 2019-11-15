Артем Дзюба: «Нам под крышей хорошо, мы привыкли»
13:38
Капитан сборной России Артем Дзюба на пресс-конференции перед игрой с Бельгией в отборочном турнире Евро-2020 рассказал, станет ли помехой крыша на стадионе «Газпром-Арена».
— Кто-то из ребят жаловался на крышу. Но нам хорошо, мы привыкли, — отметил Дзюба. — Лучше играть под крышей, довольно прохладно. Погода не будет мешать, хочется, чтобы было больше футбола. (Дмитрий Зимин)
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