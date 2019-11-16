Артем Дзюба: «Может и хорошо, что пропустили четыре именно сейчас»

Капитан сборной России нападающий Артем Дзюба после домашнего матча отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии (1:4) отметил высокий класс соперника, а также заявил, что такие поражения проще пережить сейчас, чем на чемпионате Европы.

— В чем причина поражения?

— В первую очередь класс соперника. Пять ударов и четыре гола. Показалось, что можно с Бельгией играть, первые минут 15-20. Потом — раз, первый гол, два — второй. В первом один в один Мариу не подстраховали. Второй гол совсем неочевидный: какой-то удар, отскок, добивание... Мы такие моменты не забивали. Большую роль у них играет и Азар. Но нам указали на наши ошибки. Четыре мы еще не получали, но, может и хорошо, что получили такое именно сейчас — это повод задуматься. Такая игра — уровень чемпионата Европы, чемпионата мира. Бельгия — топ соперник, практически каждая их контратака заканчивалась голом. Почти каждый удар у них залетел, но такое бывает.

— Наша сборная с такими соперниками может играть только как с Испанией — исключительно от обороны?

— Это пища для размышлений, согласен со Станиславом Саламовичем (Черчесовым). Может, будем играть как раз как они — у Бельгии три игрока вообще не ходили вперед, а оборонялись они по сути всемером. Знали, что особенно опасен соперник в контригре, им достаточно 2-3 человек, чтобы обижать. Обиднее всего то, что показалось — можно играть, и тут сразу два гола в наши ворота. Второй тайм вообще дает пищу для оптимизма, хоть и было заметно, что соперник успокоился. Все это нужно проанализировать. Будем двигаться дальше. Лучше получить 1:4 сейчас, чем на чемпионате Европы.

— Были специальные установки на такого соперника.

— В нападении старались двигаться по опорникам. Вроде, все делаешь правильно, а такие парни как Азар и Де Брейне все равно могут выйти из-под любого прессинга. После каждого рикошета мяч оказывался у них. Это и есть уровень соперника.

— Станислав Саламович ругался?

— Нет, он отметил только то, что такое поражение легче пережить сейчас. В перерыве спрашивал, почему не страховали друг-друга. Когда команда пять раз подходит к воротам и забивает четыре мяча — это просто класс.

— Как атмосфера на трибунах?

— Все здорово, гимн очень будоражил. Впереди товарищеские матчи, где, думаю, нам будут подбирать соперников уровня чемпионата Европы. Может, проблема в том, что матч был в ноябре. Сборная всегда плохо играет в этом месяце. Не знаю, с чем это связано. (Артем Рябовол)

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