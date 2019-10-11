Артем Дзюба: «Храброе сердце Уильям Уоллес показал свою полную силу»

Нападающий сборной России Артем Дзюба отметился дублем в отборочном матче Евро-2020 против команды Шотландии (4:0). После завершения встречи форвард рассказал об ощущениях после матча.

— Тяжелый первый там. Немного не получалось в атаке. Можем и умеем играть низом, но в первой половине не все удавалось, — рассказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Главное в игре с шотландцами — не проиграть им в борьбе. И потом брать за счет индивидуальных качеств. Считаю, что в этом аспекте мы их превосходим.

Такие матчи вскрывают голы и хорошо, что мы забили с углового. В легкий нокдаун они попали, и мы пошли их добавить. Почувствовали запах крови. Тренер и говорил, что так надо играть.

С каким соперником хочу теперь сыграть? С Камбоджей. Думаю, вы понимаете почему.

Приятно забить шотландцам. Когда я двоих продавил, то стал орать, что я Тор. Люблю фильм «Храброе сердце. Так что Артем Уоллес... Нет, храброе сердце Уильям Уоллес показал всем свою полную силу.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира