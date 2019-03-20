Артем Дзюба: "Говорят, мне надо уехать в аренду, чтобы играть лучше. Это не так"

Нападающий сборной России Артем Дзюба на пресс-конференции перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Бельгии отметил, что он не испытывает давления. По его словам, предстоящие встречи очень важны, и он хочет проявить свои лучшие качества.

- Есть мнение, что вам чем тяжелее, тем лучше. Нынешнее давление может стать мотивацией для нового рывка?

- А я давление не испытываю. Говорят, что мне надо в аренду уехать, чтобы играть лучше или что-то в таком духе. Это не так. Вот как раз напрягает такое мнение. А такие матчи, как с Бельгией, очень важны. В таких матчах хочется участвовать и показывать лучшие качества. Но тут все зависит от командных действий, а не от индивидуальных. Бельгия - топ-команда и фаворит. Но мы ее не боимся, а уважаем. Для вас важный матч. Поскорее бы он начался. (дмитрий Зеленов)

Встреча начнется в 22.45 (мск). Россия также сыграет 24 марта с Казахстаном. Матч пройдет в Астане.

Бельгия – Россия: чемпионат Европы, онлайн-трансляция, 21 марта, начало – в 22.45 (мск).

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