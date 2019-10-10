Аршавин угадал стартовый состав сборной России

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин точно предсказал стартовый состав команды на матч отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии. Сомнения у футболиста вызывал только левый фланг: Аршавин предположил, что Станислав Черчесов выпустит слева в обороне Федора Кудряшова, а в полузащите — Юрия Жиркова. При этом он допустил, что Жирков может сыграть в защите, и тогда на позиции левого хавбека выйдет Денис Черышев. В результате сработал первый вариант.

Стартовый состав России выглядит следующим образом: Гильерме — Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов — Ионов, Оздоев, Баринов, Головин, Жирков — Дзюба.

Трансляция матча Россия — Шотландия