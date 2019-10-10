Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Аршавин угадал стартовый состав сборной России

20:36

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин точно предсказал стартовый состав команды на матч отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии. Сомнения у футболиста вызывал только левый фланг: Аршавин предположил, что Станислав Черчесов выпустит слева в обороне Федора Кудряшова, а в полузащите — Юрия Жиркова. При этом он допустил, что Жирков может сыграть в защите, и тогда на позиции левого хавбека выйдет Денис Черышев. В результате сработал первый вариант.

Стартовый состав России выглядит следующим образом: Гильерме — Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов — Ионов, Оздоев, Баринов, Головин, Жирков — Дзюба.

Трансляция матча Россия — Шотландия

Опрос

проголосовало: 9137
Все опросы
Как закончится матч отбора Евро-2020 Россия — Шотландия?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир